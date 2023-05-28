Эту печень съедят с тарелкой: простые фокусы идеального блюда

Основные правила приготовления блюд из печени

Куриная печень богата железом, фолиевой кислотой и насыщена разнообразными витаминами. Поэтому во время приготовления блюд из печени, нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не растерять все полезные свойства блюда.

Вместе с "Главредом" узнали все важные моменты при приготовлении печени и каких ошибок стоит избегать. Поделимся секретами с вами.

Как жарить куриную печень

Не стоит брать замороженную печень — отдавайте предпочтение свежей и охлажденной. Перед приготовлением очистите ее от прожилок и порежьте на средние куски. Если увидите печень зеленого цвета, удалите его — в противном случае печень будет иметь горьковатый привкус.

Если вы хотите жарить или тушить печень, можно не солить ее перед самим приготовлением. Все специи добавляйте в конце.

Когда готовите печень на сковороде, лучше выложить ее всю в посуду. Таким образом она будет готовиться в собственном соку. Это придаст еще более насыщенный вкус вашему блюду.

Как приготовить куриную печень, чтобы она не была горькой

Печень может горчить, если во время обработки блюда был задет желчный пузырь. Спасти ситуацию и улучшить вкус печени можно еще до ее приготовления.

Сырую печень нужно залить молоком. Для этого полностью погрузит ее в жидкость, оставьте от 10 минут до получаса. Молоко спасет печень от горечи и придаст блюду нежный и сочный вкус.

От горечи также можно избавиться, замочив печень в соленой воде на 15-20 минут. Затем ее можно готовить привычным вам способом.

Как готовить печень, чтобы она была мягкой

Перед приготовлением блюда нужно разморозить продукт. Здесь следует быть внимательным и не переварить печень, иначе она будет твердой.

Готовить печень нужно на маленьком огне — так она хорошо проварится и будет мягкой. Маленькие кусочки будут готовы через 10 минут, а большие — через 15 минут. Определить, что продукт готов, можно по светло-коричневому цвету печени.

Очень вкусно получается, если приготовить печень в маринаде. Попробуйте — и вы не пожалеете.