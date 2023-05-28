Одно средство прогонит всех тараканов из вашего дома: проверенный рецепт

Проверенное годами средство из аптеки избавит вас от назойливых насекомых

Никому не нравится ситуация, когда в доме откуда ни возьмись появляются тараканы. Часто усатые вредители появляются там, где грязно и много беспорядка. Но случается и так, что тараканы заводятся дома у самых аккуратных и чистоплотных хозяек. Они просто ищут место, где можно спрятаться и что-нибудь поесть.

Выгнать тараканов поможет проверенное годами средство из аптеки — нашатырный спирт, пишет Horizonpestcontrol.

Смешайте одну часть аммиака с одной частью воды и залейте раствор в бутылку с пульверизатором. Распылите раствор на подоконники, дверные проемы, плинтусы, труды и решетки вентилятора. Протрите этим раствором полы и твердые поверхности. В общем все поверхности, по которым могут лазить тараканы.

Повторяйте процедуру каждые два дня. Эти усатые вредители не переносят запах нашатыря. Вскоре вы заметите, что тараканы полностью исчезли.

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