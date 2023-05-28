Будет пахнуть, как в лучших отелях мира: простой способ подарить приятный аромат и "хруст" постельному белью

3 простых шага — и результат превзойдет все ваши ожидания

Некоторые люди представляют, что сотрудники гостиниц, к примеру горничные, обладают особыми секретами, которые позволяют им достичь невероятной чистоты и приятного аромата постельного белья. В этом нет ничего сложного.

Прачки лучших отелей мира действительно обладают определенными секретами, которые помогают добиться такого желаемого результата, пишет pixelinform. Чтобы постельное белье оставалось идеальным, необходимо выполнить три важных действия.

Постельное белье будет приятно пахнуть и хрустеть:

Сразу после стирки извлеките постельное белье из машинки. Для сушки следует использовать теплое помещение, поскольку на холоде запах от моющего средства может исчезнуть. Перед хранением необходимо убедиться, что белье полностью просохло, иначе в дальнейшем может возникнуть затхлый запах. Прежде чем заправить постельное белье, прогрейте его утюгом. То же самое сделайте прямо на заправленной постели. Это позволит сохранить форму белья на длительное время.

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