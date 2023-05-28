Что нужно нанести на грязную белую обувь, чтобы выглядела краше новой

Белая пара хоть и стильная, но имеет небольшой недостаток

В жаркие дни белая обувь очень здорово выручает, поскольку она не так сильно нагревается под солнцем. Однако за ней требуется правильный уход, ведь белая пара очень быстро пачкается, а очищается проблематично.

Согласно статье на "Новом канале", для восстановления чистоты белой обуви в домашних условиях и придания ей свежего вида, можно использовать лимон, а именно лимонный сок.

Как почистить белую обувь от грязи

В теплую воду добавляем 2 столовые ложки лимонного сока и перемешиваем. Затем наносим эту смесь на грязные участки обуви и аккуратно протираем их щеткой. По окончании чистки вытираем обувь сухой тряпкой. Этот метод очень простой, однако не следует использовать его слишком часто, чтобы не появились желтоватые пятна на обуви уже от самого сока. Рекомендуется применять этот способ всего 1-2 раза в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от неприятного запаха в обуви. Решить эту проблему поможет одно нехитрое средство.

Также мы рассказывали, как вернуть жизнь старой кожаной обуви. С одним лайфхаком она будет выглядеть так же хорошо, как при покупке.