Жидкий фарш для котлет: хитрый трюк спасет блюдо

Один простой ингредиент все исправит

Готовя вкусные котлеты, кулинары часто сталкиваются с тем, что фарш получается слишком редким. Многие, пытаясь решить эту проблему, кладут больше хлеба, и это оказывает существенное влияние на вкус котлет.

Особенно сильно к тому, чтобы становиться редким, подвержен куриный фарш, но такое досада может произойти с любым фаршем. Кушанье рискует превратиться в катастрофу, ведь жидкие котлеты невозможно сформировать. Но на "Школа Жизни" рассказали о нескольких способах исправить ситуацию. Вкус котлет при этом не изменится.

Многие в таких случаях добавляют в фарш вареный картофель, муку или крахмал. Фарш станет густым и будет легко лепиться, но это значительно повлияет на вкус готового продукта.

Есть и другой способ. Достаточно добавить в смесь немного манки, перемешать и поставить все в холодильник на 20-30 минут. За это время манка набухнет, загустеет фарш, и можно будет легко сделать котлеты.

Вкус останется в полной мере мясным — манная крупа на него не повлияет. Остается только обжарить их и приготовить гарнир, например, картофельное пюре.