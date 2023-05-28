Как часто стирать и нужно ли выворачивать: важные нюансы при стирке джинсов

Частота стирок может сохранить цвет и форму любимых джинсов

Джинсы – вещь, которая найдётся в любом гардеробе. Чтобы ткань не теряла первоначальный цвет и сохраняла форму, важно уметь стирать это изделие правильно. Одно из таких правил – выворачивание джинсов перед стиркой.

Об этом и другом нюансе, о которых нужно помнить при стирке джинсов, рассказывает издание Express. Сохранить красивый вид любимой вещи очень просто.

Джинсы могут выглядеть чистыми даже после многократного использования, однако это не значит, что можно не стирать их месяцами. Чтобы сохранить джинсы свежими, рекомендуется отправлять вещь в стиральную машинку каждые три раза, если вы активно двигались в этих джинсах.

Тем же, кто ведет малоподвижный образ жизни, не стоит стирать джинсы так часто. В зависимости от загрязненности изделия, можете помещать вещь в барабан стиральной машины после трех-девяти носок. Стоит признать, что уменьшение частоты стирок сэкономит вам деньги, а также поможет окружающей среде, ведь вы будете использовать меньше воды, энергии и чистящих средств.

Опасаться из-за того, что ткань джинсов выцветет при частых стирках, не стоит. Большинство современных джинсов обрабатываются так, что цвет сохраняется очень долго.

Еще один важный вопрос: "Нужно ли выворачивать вещи перед стиркой?" В случае с джинсами это следует делать. Лучше всего стирать джинсы наизнанку в коротком и холодном режиме стирке, не лишним будет добавление моющего средства по уходу за цветом.

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