Как вывести неприятный запах в квартире: настоящее спасение от затхлости

Неприятные запахи в квартире делают ее неуютной и портят настроение

Появление затхлого запаха в квартире — достаточно распространенная проблема, которая возникает даже в тех помещениях, которые регулярно убирают. Причиной появления неприятного запаха может стать плесень, влага, испортившиеся продукты.

К счастью, затхлые запахи обычно не так сложно устранить. "Телеграф" расскажет, как сделать, чтобы в доме пахло свежестью и чистотой в кратчайшие сроки.

Чтобы избавиться от запаха затхлости, прежде всего, нужно найти его источник. Определите, вонь исходит из одной комнаты, или стоит по всему дому. Ищите любые очевидные источники запахов, например, еду, которая упала за диван.

Откройте окна. Самый простой способ избавиться от затхлого запаха в доме — проветривание. Свежий воздух принесет огромную пользу, особенно если вы раздвинете шторы и жалюзи, чтобы наполнить помещение солнечным светом.

Откройте внутренние двери, шкафы, тумбочки, комоды, чтобы они тоже могли проветриться.

Затхлые запахи чаще появляются в темных, влажных и теплых помещениях, особенно если эти помещения плохо проветриваются. Вы можете предотвратить появление затхлых запахов в таких условиях, включив вентилятор, чтобы в комнате было движение воздуха.

Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, чтобы предотвратить появление затхлых запахов. В помещениях с ограниченным потоком воздуха рассмотрите возможность установки небольшого электрического вентилятора.

Пыль — распространенный источник затхлых запахов, так что берите свой любимый инструмент для удаления пыли и приступайте к уборке. Подумайте о местах, которые вы, возможно, не чистили в последнее время, например, за мебелью, на потолочных вентиляторах или дверных косяках. Используйте лайфхак с капроновыми чулками, чтобы надолго избавиться от пыли.

Обязательно вымойте полы и пропылесосьте ковры. Проверьте, не стало ли напольное покрытие источником затхлого запаха.

Если кажется, что затхлый запах исходит из шкафа или буфета, поместите туда небольшую тарелку с пищевой содой хотя бы на сутки. Сода поглотит лишнюю влагу и запахи.

Есть масса способов сделать так, чтобы в вашем доме пахло свежестью и чистотой, не прибегая к дорогим освежителям воздуха. К примеру, вы можете сделать освежитель воздуха из риса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от "старческого" запаха в квартире.