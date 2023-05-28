Ни одной мухи в доме не будет: названы запахи, которые отпугивают насекомых

В летнее время в жилище становится больше насекомых, но эту проблему легко решить

Мухи могут доставлять в доме массу неудобств, а также нарушать гигиену приготовления пищи на кухне. К счастью, от надоедливых насекомых просто избавиться, и необязательно покупать в магазине специальные ловушки и липучки.

Многие натуральные запахи отлично отпугивают мух. Подробнее пишет издание Express.

Так, сильный запах эфирных масел, таких как мята, эвкалипт, лаванда и цитронелла, отпугивает мух. Поэтому использование перечисленных масел в диффузорах, спреях решит проблему с насекомыми. Кроме того, вы можете замочить ватные тампоны и разместить их в местах, где больше всего досаждают мухи.

Также может помочь избавиться от вредителей обычный уксус в качестве репеллента. Для этого распылите смесь воды и уксуса по всему дому или используйте средство для очистки поверхностей, это отпугнет мух.

Есть и более ароматный способ, чем уксус. Некоторые травы и специи, в том числе базилик, мята, розмарин и гвоздика, отпугивают мух своим сильным ароматом. Лаванда в горшке или в сушеном виде не менее эффективно действует против этих надоедливых насекомых как во дворе, так и в доме. Еще один отличный вариант: высадить вдоль дома бархатцы, мухи тут же забудут дорогу к вашему жилищу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отогнать от дома муравьев, тлю и любых других жуков. Один действенный лайфхак быстро устранит проблему с нашествием насекомых.