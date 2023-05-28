Испортите дисплей: чем нельзя мыть экран телевизора

Не все средства годятся для очистки экрана телевизора

На экране телевизора скапливается грязь и жир, а также остаются отпечатки пальцев. Чтобы отмыть дисплей, нужно действовать аккуратно, иначе можно оставить царапины или повредить поверхность так, что она будет требовать ремонта.

Некоторые средства запрещено использовать при чистке экрана телевизора. Об этом рассказывает издание Express.

Так, никогда не следует использовать на экранах телевизоров средства для мытья окон, растворы, содержащие спирт, мыло, чистящий порошок и нашатырный спирт. Не стоит распылять жидкости непосредственно на дисплей, так как избыточный спрей может просочиться внутрь устройства и повредить его.

К примеру, если мыть экран телевизора полиролью для мебели или бытовыми чистящими средствами для стекол, то со временем остатки этих продуктов повредят поверхность. Кроме того, всегда избегайте попадания на дисплей чего-либо, содержащего спирт, аммиак или ацетон — именно эти химические вещества часто содержатся в средствах для мытья окон.

Стоит добавить, что лучше всего использовать для очистки салфетки из микрофибры, они мягкие и деликатные. А вот более грубые предметы, например бумажные полотенца, оставят на поверхности видимые царапины.

Как правильно мыть экран телевизора

Выключите прибор. Протрите корпус телевизора и основание сухой тканью из микрофибры, убрав пыль. Другой чистой, сухой и безворсовой тканью аккуратно протрите экран телевизора, чтобы удалить жир, грязь и пыль. Если на экране есть стойкие загрязнения, такие как липкие отпечатки пальцев, используйте ткань из микрофибры и чистящее средство, специально предназначенное для экранов.

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