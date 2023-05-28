Не спешите разбавлять: пересоленный красный борщ спасет простая хитрость

Варить борщ – это целое искусство

Приготовить ароматный красный борщ – это целое искусство со своими правилами и исключениями. Но если борщ уже удался, испортить его может только соль.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы добавить соль к блюду? Но, наверное, у каждого такое было — дрогнула рука, задумались во время соления или просто случайно пересолили. И есть несколько решений. О них рассказывает ProstoWay.

В общем, есть множество способов, как спасти пересоленное блюдо, но не все из них подходят для борща. В частности, пересоленные супы обычно предлагают разбавить водой. Но лить лишнюю воду в борщ – это моветон и издевательство. Также есть вариант, когда во время варки в пересоленное блюдо кладут немного риса. На первый взгляд, в этом нет ничего страшного, но рис не входит в рецептуру классического борща.

Остается один фокус, проверенный поколениями кулинаров. Это добавление сырого картофеля.

Как положить картошку

Если посреди приготовления вы вдруг поняли, что борщ пересолен, не беда. Просто спокойно почистите одну среднюю картофелину и целой положите в кастрюлю.

Больше ничего делать не надо — пока борщ варится, клубень будет впитывать излишки соли. Также она сама не повлияет на вкус блюда. Остается только не забыть достать соленую картофелину из борща.

Если же борщ уже готов, и вы поняли, что пересолили, остается только один выход. Варим без соли одну большую картофелину. Прямо в отваре толчем ее в пюре и добавляем в борщ. Также мы рассказывали, как исправить фарш для котлет, если он получился слишком редким.