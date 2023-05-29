Как снять кольцо с распухшего пальца: лайфхак с зубной нитью

Снять кольцо с распухшего пальца нужно как можно скорее

С любым может произойти ситуация, когда кольцо, которое было впору внезапно становится маленьким и его невозможно снять с пальца.

Чаще всего украшение невозможно снять из-за того, что пальцы отекают. После того как отек сходит, кольцо свободно снимается. Но если палец сильно сдавлен, болит и кожные покровы меняют цвет, кольцо срочно нужно снимать. В крайних случаях за этим обращаются к спасателям. Но в большинстве случаев проблему можно решить с помощью подручных средств. Одно из них — зубная нить.

Для начала попробуйте элементарные способы. Если пальцы отекли совсем немного, поднимите руку вверх и подержите так 5 минут. Такое положение снимет опухлость и украшение можно будет легко снять.

Смажьте палец маслом или кремом вокруг кольца и покрутите. Распрямите кисть и медленно начинайте сдвигать кольцо к внешнему краю покручивая в разные стороны.

Если эти способы не помогли, попробуйте лайфхак с нитью.

Как снять кольцо с помощью зубной нити

Этот способ особенно подойдет для того, чтобы снять широкое кольцо. Проденьте нить в ушко иголки и аккуратно, стараясь не поцарапать кожу, проведите под кольцом. Вторым краем нити несколько раз обмотайте фалангу так, чтобы не образовывалось просветов.

Вам нужно нитью уменьшить диаметр фаланги, чтобы подготовить "дорожку" для аксессуара. Потяните за верхний конец нити. Она начнет разматываться и украшение снимется с пальца.

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