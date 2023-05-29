Чем помыть пол, чтобы блестел и было чисто: всего два ингредиента

Раскрываем секрет чистых полов

Мытье пола часто вызывает чувство скуки и уныния, становится причиной раздражения. Все это происходит из-за неправильного подхода, который делает работу бесполезной. Иногда приходится упорно тереть покрытие, использовать различные чистящие средства, но в конечном итоге все равно можем получить удручающий результат.

Хотите, чтобы после мытья пола не было разводов, поверхность блестела и была чистой намного дольше, — воспользуйтесь одним проверенным лайфхаком. В воду для мытья нужно добавить всего лишь два компонента, пишет ukr.media.

Как помыть пол без разводов

Для мытья полов рекомендуется использовать горячую или очень теплую воду. Добавьте в воду одну столовую ложку соли и жидкое моющее средство. Тщательно перемешайте содержимое, чтобы соль полностью растворилась. Затем пропитайте тряпку в полученном растворе и начните мыть полы.

На светлой поверхности грязь легко удалится. Когда пол вымыт таким образом, он становится блестящим и идеально чистым. Предлагаемый метод уборки прекрасно справляется с жиром, также отпугивает насекомых и обладает антисептическим действием.

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