Какое аптечное средство выведет пятно с одеяла или подушки без стиральной машины: ловкий трюк

В домашних условиях легко очистить подушку и одеяло, даже не отправляя их в стирку

Рекомендуется стирать постельное белье каждые две недели, но не стоит забывать и об очистке одеял и подушек несколько раз в год. Не все эти изделия предназначены для стиральной машины. Однако удалить пятна с вещей можно и без этого прибора.

Чтобы очистить одеяла и подушки от пятен в домашних условиях, используйте одно аптечное средство. О действенном лайфхаке рассказывает издание Express.

Если у вас стиральная машина с большим барабаном, то большинство пуховых одеял можно стирать таким образом, просто включите соответствующую настройку. В ином случае придется отдать изделия в химчистки.

Есть и альтернатива, которая позволит очистить одеяла без стиральной машины. В ясный солнечный день вывесите одеяло на веревке и оставьте на свежем воздухе. Солнце — естественное дезинфицирующее средство, оно поможет убить микробы и бактерии.

Если на одеяле есть пятна, то уберите их с помощью перекиси водорода. Нанесите средство на пятно, как только оно исчезнет, промойте водой.

При стирке подушек изучите этикетки, ведь не все изделия разрешено отправлять в стиральную машину. Как и трюк с одеялом, оставьте подушке на несколько часов под прямыми солнечными лучами. Любое желто пятно, опять же, с легкостью выведет перекись водорода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно чистить подушку, если ее нельзя стирать в стиральной машине. На помощь придет проверенный способ.