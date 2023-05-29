Масло станет мягким уже через несколько минут: кулинарный трюк

Несколько минут – и можно использовать

Сливочное масло не только намазывают на хлеб и добавляют в картофельное пюре. Это еще и составляющая многих десертов. Чаще рецепт предполагает желаемую температуру масла. То есть масло должно быть либо замороженным, либо размягченным – иначе блюдо не будет правильной консистенции.

И если заморозить масло не сложно, то с тем чтобы быстро размягчить его, бывают проблемы. ProstoWay рассказывает, как размягчить замороженное сливочное масло через несколько минут.

Полностью замороженному сливочному маслу нужно много времени при комнатной температуре, чтобы стать мягким. Но есть несколько способов ускорить этот процесс. Они пригодятся, если вы спешите взяться за приготовление выпечки или бутербродов, и нет лишнего часа на ожидание.

Измельчение масла

Целый кусок масла требует много времени на размораживание. Но если разрезать его на более мелкие кусочки, то время ожидания заметно сократится. Используйте острый нож для измельчения – достаточно будет подождать максимум 5 минут.

Терка

Если вам нужно размягчить кусок масла, хранящегося в морозильной камере, то можно "вооружиться" теркой. Измельчите продукт стороной с большими зубчиками – и он растает прямо на глазах.

Горячая тарелка

Это один из самых простых способов. Возьмите блюдце и большую миску. В большую посуду налейте кипятка и поместите в него блюдце. Через несколько минут достаем его из воды, осушаем салфеткой и кладем на него масло. Через 3-4 минуты оно будет готово к приготовлению.

Из этих трех способов каждый может выбрать подходящий именно ему. Также мы писали о том, как правильно хранить сливочное масло.