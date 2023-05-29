Хозяйкам на заметку: два простых лайфхака, которые помогут сохранить продукты дольше

Два простых, но эффективных способа помогут сохранить продукты дольше

Многие хозяйки знают, что продукты в вакуумной упаковке будут храниться намного дольше, чем в случае, если просто положить их в холодильник. Однако для тех, у кого нет желания тратить деньги на специальный вакууматор, есть несколько лайфхаков, которые помогут сохранить продукты свежими как можно дольше.

Сделать вакуумную упаковку для продуктов легко и просто можно своими руками. Для этого не потребуются большие затраты, поскольку ее можно будет смастерить из подручных средств. Однако эффект от такой упаковки будет не хуже.

Вакуумная упаковка из пакета и трубочки

Для этого способа потребуется пакет с застёжкой и трубочка для коктейля. После того как вы запаслись всем необходимым, положите продукты в пакет с застёжкой, а затем вставьте трубочку для коктейля и застегните пакет до трубочки.

Далее нужно будет выдавить весь воздух руками, а остатки — через трубочку. В этом случае важно не запустить воздух обратно в пакет, в момент его закрытия.

Пакет и миска с водой

Обычный пищевой пакет с продуктами следует продуктами в большую миску с водой. Давление жидкости вытеснит воздух. После этого вам необходимо будет лишь закрыть или завязать пакет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно хранить зелень, чтобы она долго оставалась свежей.