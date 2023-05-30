Укр

Что делать, чтобы огурцы не горчили: лайфхаки, которые сделают ваши овощи вкуснее

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Огурцы можно легко избавить от горчинки
Огурцы можно легко избавить от горчинки. Фото receptisalatov.com

Лайфхаки спасут ваши горькие огурцы

Огурец – один из любимых овощей. Из него можно приготовить самые разные салаты или же законсервировать и смаковать зимой.

Но довольно часто вкус огурцов портит кукурбитацин – это органическое вещество, обладающее легкими токсическими свойствами. Как от него избавиться, расскажем вместе с Рoradum.

Как избавиться от горечи в огурцах

С этим явлением можно легко справиться. Существует несколько способов избавления от горечи – натирание среза, обработка солью и замачивание в холодной воде.

Натирание среза огурца считается самым быстрым способом. Для этого нужно удалить небольшую часть с одного конца плода, приложить обе части срезами друг к другу и начать их интенсивно двигать. От трения начнет выделяться белая пенистая субстанция, а вместе с ней и кукурбитацин.

Убрать неприятный горький привкус поможет поваренная соль. Неочищенные плоды нужно разрезать на кусочки и натереть солью. Через полчаса продукт можно вымыть и есть.

Еще один способ избавиться от горечи в огурцах — замачивание в холодной воде. Поместите овощи в прохладную воду на 11-12 часов. После этого достаньте их и очистите от кожуры.

А вот теперь можно приготовить любимый салат из огурцов. Такое витаминное блюдо точно понравится всем.

Теги:
#Огурцы #Лайфхак