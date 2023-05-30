Что делать, чтобы огурцы не горчили: лайфхаки, которые сделают ваши овощи вкуснее

Лайфхаки спасут ваши горькие огурцы

Огурец – один из любимых овощей. Из него можно приготовить самые разные салаты или же законсервировать и смаковать зимой.

Но довольно часто вкус огурцов портит кукурбитацин – это органическое вещество, обладающее легкими токсическими свойствами. Как от него избавиться, расскажем вместе с Рoradum.

Как избавиться от горечи в огурцах

С этим явлением можно легко справиться. Существует несколько способов избавления от горечи – натирание среза, обработка солью и замачивание в холодной воде.

Натирание среза огурца считается самым быстрым способом. Для этого нужно удалить небольшую часть с одного конца плода, приложить обе части срезами друг к другу и начать их интенсивно двигать. От трения начнет выделяться белая пенистая субстанция, а вместе с ней и кукурбитацин.

Убрать неприятный горький привкус поможет поваренная соль. Неочищенные плоды нужно разрезать на кусочки и натереть солью. Через полчаса продукт можно вымыть и есть.

Еще один способ избавиться от горечи в огурцах — замачивание в холодной воде. Поместите овощи в прохладную воду на 11-12 часов. После этого достаньте их и очистите от кожуры.

А вот теперь можно приготовить любимый салат из огурцов. Такое витаминное блюдо точно понравится всем.