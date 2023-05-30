Небольшая хитрость уменьшит время работы посудомойки: что нужно сделать

С помощью этого простого трюка вы сможете высушить посуду практически мгновенно

В повседневной жизни хочется найти способы сделать работу по дому быстрее и эффективнее. Посудомоечная машина — настоящая находка, которая помогает экономить силы.

Но в работе посудомойки есть небольшой недостаток — продолжительные программы. А иногда еще случается и так, что даже после окончания полного цикла посуда остается влажной.

Идеальным способом решить эти недочеты раз и навсегда делится Informacion.

Способ побыстрее высушить посуду удивительно простой. Когда посудомоечная машина закончит цикл полоскания, откройте дверцу и положите кухонное полотенце внутрь посудомоечной машины, убедившись, что оно соприкасается с посудой. Затем закройте дверцу и подождите примерно 10 минут.

Полотенце будет действовать как поглотитель влаги, позволяя воздуху циркулировать и ускоряя процесс сушки посуды. Через несколько минут снимите его. Вы будете приятно удивлены, обнаружив, что посуда идеально сухая и без водяных пятен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без стиральной машинки идеально выстирать кухонные полотенца.