Главное не спешить и не паниковать: трюк с пищевой содой вмиг прочистит засорившуюся раковину

Пищевая сода — это отличное натуральное средство для чистки канализации

Засорение раковины вместе со стоящей в ней грязной водой — довольно распространенная проблема с сантехникой в ​​домашнем хозяйстве. Причины засора могут быть разными, однако чаще всего это пищевые отходы, наличие жира и накипи в трубах. К счастью, есть отличные способы, которые на раз-два справляются с любыми засорениями.

Смесь пищевой соды и белого уксуса — лучшее решение для растворения засоров и мусора, засоряющих стоки, пишет портал santeplus. Эти два продукта, известные своей эффективностью, прекрасно сочетаются друг с другом, и также эффективно работают вместе.

Как прочистить засорившуюся раковину

Высыпьте ⅓ стакана пищевой соды и ⅓ стакана уксуса прямо в канализацию. Закройте слив и дайте настояться около тридцати минут. Затем обильно залейте горячей водой.

Обратите внимание: при трудноудаляемых засорах при необходимости повторите операцию несколько раз.

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