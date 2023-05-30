Главное не спешить и не паниковать: трюк с пищевой содой вмиг прочистит засорившуюся раковину
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Пищевая сода — это отличное натуральное средство для чистки канализации
Засорение раковины вместе со стоящей в ней грязной водой — довольно распространенная проблема с сантехникой в домашнем хозяйстве. Причины засора могут быть разными, однако чаще всего это пищевые отходы, наличие жира и накипи в трубах. К счастью, есть отличные способы, которые на раз-два справляются с любыми засорениями.
Смесь пищевой соды и белого уксуса — лучшее решение для растворения засоров и мусора, засоряющих стоки, пишет портал santeplus. Эти два продукта, известные своей эффективностью, прекрасно сочетаются друг с другом, и также эффективно работают вместе.
Как прочистить засорившуюся раковину
- Высыпьте ⅓ стакана пищевой соды и ⅓ стакана уксуса прямо в канализацию.
- Закройте слив и дайте настояться около тридцати минут.
- Затем обильно залейте горячей водой.
Обратите внимание: при трудноудаляемых засорах при необходимости повторите операцию несколько раз.
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