Самый эффективный способ избавиться от плесени в доме: исчезает за 1 час без химикатов

Благодаря этому средству вы забудете, что такое плесень

Накопление влаги, плохая вентиляция и многие другие факторы могут привести к появлению плесени на стенах. Они не только делают их некрасивыми, но также вызывают опасные проблемы со здоровьем. Поэтому искоренять эту проблему нужно раз и навсегда.

В магазинах есть много средств для удаления плесени, которые очень хорошо работают, но многие из них содержат химические вещества и токсичные вещества. Чтобы избежать их негативного влияния, можно использовать более дешевые и натуральные средства, которые есть на каждой кухне, пишет santeplus. И это уксус и сода.

Как избавиться от плесени уксусом и содой

Поскольку уксус содержит уксусную кислоту, которая придает ему свойства удаления накипи, пятен и дезинфекции, а пищевая сода отлично поглощает влагу, котора способствует росту плесени, то их комбинация помогает очень эффективно решить эту проблему.

Что вам нужно:

200 грамм пищевой соды

10 кл воды

15 мл концентрированного уксуса температурой 14 градусов

Как действовать:

Первый шаг — приготовьте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды, а уксус налейте отдельно в пульверизатор. Затем нанесите пасту непосредственно на участки, пораженные следами плесени (стены, потолки, стыки и т. д.). Оставьте на 1 час. После распылите уксус на всю обрабатываемую поверхность. В результате должна произойти химическая реакция в виде пены, которая позволяет легко удалить следы плесени. Оставьте уксус действовать примерно на десять минут, затем протрите пятна губкой. и промойте водой.

Также ранее мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты.