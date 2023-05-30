Самый эффективный способ избавиться от плесени в доме: исчезает за 1 час без химикатов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря этому средству вы забудете, что такое плесень
Накопление влаги, плохая вентиляция и многие другие факторы могут привести к появлению плесени на стенах. Они не только делают их некрасивыми, но также вызывают опасные проблемы со здоровьем. Поэтому искоренять эту проблему нужно раз и навсегда.
В магазинах есть много средств для удаления плесени, которые очень хорошо работают, но многие из них содержат химические вещества и токсичные вещества. Чтобы избежать их негативного влияния, можно использовать более дешевые и натуральные средства, которые есть на каждой кухне, пишет santeplus. И это уксус и сода.
Как избавиться от плесени уксусом и содой
Поскольку уксус содержит уксусную кислоту, которая придает ему свойства удаления накипи, пятен и дезинфекции, а пищевая сода отлично поглощает влагу, котора способствует росту плесени, то их комбинация помогает очень эффективно решить эту проблему.
Что вам нужно:
- 200 грамм пищевой соды
- 10 кл воды
- 15 мл концентрированного уксуса температурой 14 градусов
Как действовать:
- Первый шаг — приготовьте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды, а уксус налейте отдельно в пульверизатор.
- Затем нанесите пасту непосредственно на участки, пораженные следами плесени (стены, потолки, стыки и т. д.). Оставьте на 1 час.
- После распылите уксус на всю обрабатываемую поверхность. В результате должна произойти химическая реакция в виде пены, которая позволяет легко удалить следы плесени.
- Оставьте уксус действовать примерно на десять минут, затем протрите пятна губкой. и промойте водой.
Также ранее мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты.