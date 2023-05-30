Укроп и петрушка будут словно только сорваны: правильный способ хранения зелени

Правильное хранение – залог успеха

Обычно зелень, которая является составной частью многих блюд и легких салатов, не сохраняется долго. Укроп, петрушка, лук, базилик – уже через несколько дней в холодильнике все они выглядят крайне неаппетитно.

Но есть способ продлить жизнь зелени. Он состоит в правильном хранении. Ukr.Media рассказывает, какими трюками пользуются опытные кулинары. С ними пряности будут оставаться свежими до 15 дней.

Правильный способ хранения зелени

Для применения этого способа понадобится чистое кухонное полотенце. Мочим его в чистой воде и отжимаем, чтобы влаги не было слишком много.

Ткань раскладываем на столе. На край кладем зелень и туго, но аккуратно закручиваем. Чем меньше воздуха будет между веточками, тем лучше сохранится зелень. Сверток кладем в холодильник – в ящик для хранения фруктов и овощей.

Влажная ткань продлит срок хранения зелени. Этот способ применяется для любой ее разновидности – и шпинатной, и салатной, и пряных трав. Можно заменить полотенце бумажными салфетками. Весь период хранения конструкции в холодильнике следим, чтобы оболочка была едва влажной, если высохнет – обдаем водой из пульверизатора.

С таким подходом даже через 10-15 дней будет казаться, что зелень только что была собрана на грядке. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.