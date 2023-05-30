Желтизна уйдет: как обновить белую пластиковую мебель

Стулья будут как новенькие

Белую пластиковую мебель можно часто увидеть на дачных участках и в частных домах. Это и понятно, ведь она сравнительно недорогая, легкая и компактная для хранения. Но есть у нее и существенный недостаток — белые пластиковые стулья и столы быстро пачкаются и со временем желтеют. Тем не менее их можно довольно легко чистить, используя всего несколько продуктов.

Как отбелить белый пластиковый стул

Если на стульях появилась плесень, смешайте в пульверизаторе раствор из 25% воды и 75% дистиллированного белого уксуса. Нанесите на пораженные плесенью участки и подождите около 10 минут, прежде чем мыть стул.

Незначительно загрязненную пластиковую мебель можно вымыть смесью воды с жидкостью для мытья посуды, либо водой с содой (в 4 литрах воды размешать полстакана соды).

Если после очистки вышеперечисленными средствами загрязнения на мебели остались, понадобится раствор на основе кислородного отбеливателя. Смешайте в ведре теплую воду с кислородным отбеливателем и хорошо размешайте. С помощью губки нанесите раствор на мебель. Оставьте раствор на стульях как минимум на 15 минут, чтобы отбелить пластик.

Хорошо промойте стулья из садового шланга и высушите тканью из микрофибры или высушите на воздухе на солнце.

И еще одна хитрость. Чтобы сохранить стулья и столы из пластика чистыми подольше, нанесите на них тонкий слой восковой пасты для авто.

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