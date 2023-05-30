Загорится или отравит вас: что ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку

Есть несколько видов посуды, которые не подходят для использования в микроволновке

Микроволновка — быстрый и удобный способ разогреть или приготовить еду. Однако не многие знают, что можно, а что категорически нельзя в ней разогревать. "Телеграф" расскажет подробнее об этом.

Далеко не всю посуду можно ставить в микроволновку для разогрева пищи, потому как это может привести к поломке техники или в худшем случае — к ее возгоранию.

Что можно разогревать в микроволновке

Стеклянная посуда . Для разогревания и приготовления пищи это лучший вариант. Но в этом случае нужно обращаться внимание, чтобы посуда не была слишком легкой, так как это будет говорить о том, что сделана из легкоплавкого материала и не подходит для использования в микроволновке. Также на ней не должно быть металлизированной краски.

. Для разогревания и приготовления пищи это лучший вариант. Но в этом случае нужно обращаться внимание, чтобы посуда не была слишком легкой, так как это будет говорить о том, что сделана из легкоплавкого материала и не подходит для использования в микроволновке. Также на ней не должно быть металлизированной краски. Керамическая посуда . Ее также можно использовать в печи, но на такой посуде не должно быть позолоты.

. Ее также можно использовать в печи, но на такой посуде не должно быть позолоты. Силиконовые формы. Их можно использовать как в духовке, так и в микроволновке.

Их можно использовать как в духовке, так и в микроволновке. Бумага для выпечки. Она идеально подойдет, если под рукой у вас не оказалось тарелки или же специальной крышки для накрывания продуктов.

Что нельзя разогревать в микроволновке

Металлическая посуда , в том числе и консервные банки. Данный материал не пропускает микроволны, а отражает их. Поэтому такая посуда может начать искрить, а это чревато возгоранием. По такой же причине нельзя использовать в печи тарелки с позолотой.

, в том числе и консервные банки. Данный материал не пропускает микроволны, а отражает их. Поэтому такая посуда может начать искрить, а это чревато возгоранием. По такой же причине нельзя использовать в печи тарелки с позолотой. Одноразовые контейнеры (а также пластиковые стаканчики, банки от йогурта и др.). Этот материл не предназначен для его разогревания в микроволновой печи и может легко расплавиться. Кроме того, при его нагреве выделяются вредные химические вещества.

(а также пластиковые стаканчики, банки от йогурта и др.). Этот материл не предназначен для его разогревания в микроволновой печи и может легко расплавиться. Кроме того, при его нагреве выделяются вредные химические вещества. Хрусталь . В составе хрусталя есть металлы, которые для микроволновки противопоказаны.

. В составе хрусталя есть металлы, которые для микроволновки противопоказаны. Алюминиевая фольга. Ее ни в коем случае нельзя класть в микроволновку, поскольку она попросту загорится.

Ее ни в коем случае нельзя класть в микроволновку, поскольку она попросту загорится. Бумажные пакеты. Они тоже могут загореться. Но есть и еще одна причина — клей, краска и другие материалы в составе пакета при нагревании могут стать источником токсичных испарений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить вкуснейший бисквит в микроволновой печи. Для этого потребуется несколько пять минут.