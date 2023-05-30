Загорится или отравит вас: что ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку
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Есть несколько видов посуды, которые не подходят для использования в микроволновке
Микроволновка — быстрый и удобный способ разогреть или приготовить еду. Однако не многие знают, что можно, а что категорически нельзя в ней разогревать. "Телеграф" расскажет подробнее об этом.
Далеко не всю посуду можно ставить в микроволновку для разогрева пищи, потому как это может привести к поломке техники или в худшем случае — к ее возгоранию.
Что можно разогревать в микроволновке
- Стеклянная посуда. Для разогревания и приготовления пищи это лучший вариант. Но в этом случае нужно обращаться внимание, чтобы посуда не была слишком легкой, так как это будет говорить о том, что сделана из легкоплавкого материала и не подходит для использования в микроволновке. Также на ней не должно быть металлизированной краски.
- Керамическая посуда. Ее также можно использовать в печи, но на такой посуде не должно быть позолоты.
- Силиконовые формы. Их можно использовать как в духовке, так и в микроволновке.
- Бумага для выпечки. Она идеально подойдет, если под рукой у вас не оказалось тарелки или же специальной крышки для накрывания продуктов.
Что нельзя разогревать в микроволновке
- Металлическая посуда, в том числе и консервные банки. Данный материал не пропускает микроволны, а отражает их. Поэтому такая посуда может начать искрить, а это чревато возгоранием. По такой же причине нельзя использовать в печи тарелки с позолотой.
- Одноразовые контейнеры (а также пластиковые стаканчики, банки от йогурта и др.). Этот материл не предназначен для его разогревания в микроволновой печи и может легко расплавиться. Кроме того, при его нагреве выделяются вредные химические вещества.
- Хрусталь. В составе хрусталя есть металлы, которые для микроволновки противопоказаны.
- Алюминиевая фольга. Ее ни в коем случае нельзя класть в микроволновку, поскольку она попросту загорится.
- Бумажные пакеты. Они тоже могут загореться. Но есть и еще одна причина — клей, краска и другие материалы в составе пакета при нагревании могут стать источником токсичных испарений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить вкуснейший бисквит в микроволновой печи. Для этого потребуется несколько пять минут.