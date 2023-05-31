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Зачем рыбу фаршировать имбирем: хитрость китайских кулинаров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Имбирь поможет не только улучшить вкус блюд
Имбирь поможет не только улучшить вкус блюд. Фото УНИАН

Один ингредиент — и вы не узнаете блюдо!

Имбирь – это уникальное и целебное растение. Она активно используется в кулинарии. Терпкий, жгучий вкус одинаково хорош для напитков, выпечки и мясных блюд.

А вот китайцы используют имбирь не только для придания блюду пикантного и пряного вкуса. Кулинары придумали простой трюк, помогающий улучшить запах речной рыбы. Вместе с Рixelinform поделимся с вами полезным лайфхаком.

Как с помощью имбиря улучшить запах речной рыбы

Дело в том, что аромат ила от речной рыбы нравится далеко не всем. Когда хочется, чтобы блюдо не только красиво выглядело и было вкусным, но и пахло аппетитно, китайские хозяйки прибегают к уловкам с имбирем.

Для этого чистят небольшой кусок корня имбиря, затем нарезают его на тонкие пластины. Далее тонкие ломтики помещают в брюшко очищенной от чешуи и выпотрошенной рыбы. На одну тушку полукилограммовую рыбу нужно использовать 4-5 пластин корня имбиря.

После фарширования рыбу жарят, запекают или тушат. Имбирь в каждом из этих случаев перекрывает специфический запах.

Перед подачей имбирь необходимо убрать, а рыбу дополнительного сросить соком лайма или лимона. После этих нехитрых манипуляций ваше блюдо будет выглядеть прекрасно и ароматно пахнуть.

А чтобы жареная рыба получилась бесподобной, повара используют маленькие хитрости. С ними ваше блюдо будет идеальным.

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#Имбирь #Рыба #Лайфхак