От пота не останется и следа: как освежить шляпы и кепки

Головные уборы нуждаются в особом уходе

В бейсболках, шляпах, панамах быстрее всего пачкается повязка, которая прилегает к коже головы. Всего несколько популярных средств выведут пятна пота с головного убора. И для этого не нужно включать стиральную машину.

Прилегающую к голове часть шляпы или кепки нужно регулярно чистить. Так будет гарантия, что загрязнения не перейдут на остальную часть головного убора.

При очистке шляпы или бейсболки важно учитывать особенности материала, из которого она изготовлена.

Если окантовка выполнена в виде тканевой ленты, для ее очистки подойдет раствор из теплой воды с добавлением мягкого моющего средства. Окуните нейлоновую щетку с мягкой щетиной (отлично подойдет старая зубная щетка) в смесь и потрите ленту, чтобы удалить пятна и грязь. Промокните ленту чистой белой тканью, смоченной пресной водой, чтобы удалить остатки мыла и дайте высохнуть.

Как вывести пятна пота с головного убора

Если на тканевой кепке появились пятна пота, вышеописанным методом очистки не обойтись.

Сначала с помощью щетки нужно нанести на загрязненные участки пятновыводитель и дать ему подействовать не менее 15 минут, пишет Thespruce.

Затем набрать воды в таз или раковину и добавить мягкое моющее средство. Окунуть головной убор и оставить отмокать минут на 10. После этого слить мыльную воду и несколько раз прополоскать кепку с прохладной воде.

Чтобы кепка не потеряла форму, сушить ее можно на обмотанной полотенцем банке.

Для очистки светлой соломенной шляпы смешайте одну столовую ложку перекиси водорода и одну столовую ложку теплой воды. Для темной соломенной шляпы смешайте 1/2 чайной ложки нашатырного спирта и 1/4 стакана теплой воды.

Смочите щетку с мягкой щетиной в чистящем растворе и протрите небольшой участок. Не спешите, берите для работы маленький участок шляпы. Каждый только что очищенный участок промакивайте белым полотенцем, смоченным водой.

Дайте шляпе полностью высохнуть, прежде чем надевать ее снова.

При стирке головных уборов не используйте агрессивные средства для очистки. Не стирайте шляпы и кепки в стиральной машинке, чтобы они не потеряли свою форму.

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