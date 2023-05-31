Пятна от травы - это не смертельно: топ-5 средств, которые избавят вас от этой проблемы

Пятна от травы легко очищаются, если их удалить, пока они еще свежие, однако можно справиться и с засохшими

Пятна от травы могут быстро испортить внешний вид ваших брюк, платья или футболки. Однако не переживайте, эти вещи еще можно спасти. Более того, чтобы избавится от подобных пятен, не нужно прибегать к вредным химическим веществам или дорогим чистящим средствам, ведь существуют эффективные лайфхаки с подручных средств.

Как отмечает портал santeplus, эти советы помогут легко удалить даже самые стойкие пятна от травы. Отметим, что важно всегда смотреть на этикетку своей одежды и сначала пробовать эти хитрости на небольшом участке ткани, чтобы не испортить вещь.

Как вывести пятно от травы

Медицинский спирт

Смочите чистую губку небольшим количеством медицинского спирта. Нанесите на проблемное пятно. Промойте область холодной водой. Нанесите на пятно небольшое количество жидкого моющего средства. Втирайте раствор глубоко в ткань. Оставьте на 5 минут, прежде чем положить одежду в стиральную машину.

Сочетание средства для мытья посуды и перекиси водорода

Смешайте одну столовую ложку средства для мытья посуды и две столовые ложки перекиси водорода. Замочите пятно в растворе и оставьте на 30 минут. Аккуратно потрите, затем смойте холодной водой.

Пищевая сода для сухих пятен

Средство отлично подходит для нейтрализации пятен от травы на спортивной одежде из полиэстера. Сначала сделайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода: 2 чайные ложки перекиси водорода с одной чайной ложкой пищевой соды. Нанесите пасту на пораженный участок. Дать постоять 30 минут. Аккуратно потрите, затем смойте холодной водой.

Уксус

Одно из бытовых средств, которое эффективно удаляет пятна от травы с джинсов. Налейте немного белого уксуса прямо на проблемное пятно. Аккуратно помассируйте, затем оставьте на 15 минут, пока уксус впитается в ткань. Постирайте джинсы в стиральной машине. При необходимости повторите процедуру!

Зубная паста

Тщательно вотрите зубную пасту в испачканные белые брюки или джинсы. Дайте постоять от 10 до 15 минут. Прополощите теплой водой, затем поместите одежду в стиральную машину и постирайте при высокой температуре.

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