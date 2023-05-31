Сделайте ваши оконные рамы белоснежными без усилий: нужно только приготовить простой раствор

Все, что вам нужно для уборки, уже есть у вас дома

Под солнечными лучами или даже из-за часто чистки пластиковые оконные рамы могут пожелтеть, и вы ничего не сможете с этим поделать. Кроме как приготовить простое средство, которое поможет вернуть рамам былую белизну.

Не нужно спешить к полкам с товарами для дома, ведь все, что нужно для уборки есть на вашей кухне, пишет портал santeplus. Итого — запасайтесь яблочным уксусом, кристаллической содой, и обычным моющим средством, которое вы используете для посуды.

Как отбелить окна до блеска

Растворите 4 столовые ложки кристаллов соды в небольшом количестве воды. Добавьте 4 столовые ложки яблочного уксуса и 4 — жидкости для мытья посуды. Все тщательно перемешайте. Раствор готов.

Нанесите смесь на оконные косяки и оставьте минимум на 6 часов. Затем протрите тканью, чтобы собрать пыль и другую грязь. Промойте большим количеством воды и высушите чистой тканью, и все готово.

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