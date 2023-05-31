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Хитрость опытных кулинаров: как правильно солить макароны

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От этого зависит вкус блюда
От этого зависит вкус блюда. Фото jisty.com.ua

Допустить ошибку очень просто

Любое блюдо – от салата до вкусных котлет – требует соли. Иначе просто будет невкусно.

Добавление соли кажется настолько простым и естественным, что не каждая хозяйка подозревает о том, что здесь можно ошибиться. А для того чтобы макароны вкусно сварились, соль нужно вводить правильно, рассказывает Pixelinform.

Дело, которое многие делают неправильно

Чаще солят воду, как только она оказалась в кастрюле. Или добавляют соль, когда макароны почти готовы. И так, и так, поступать не совсем корректно.

Когда солить макароны

Правильнее всего поступать так: отправляем кастрюлю с водой на плиту. И только когда появятся характерные для кипения пузыри, вводим соль и немного масла.

Последний компонент поможет мучным изделиям сохранить форму. А когда эти два продукта растворятся, можно вбрасывать и макароны. Варите их согласно инструкции – заичай производитель предупреждает о времени приготовления.

С таким подходом макароны всегда будут вкусными. Также мы рассказывали, как за секунду отличить качественные макароны от некачественных.

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#Соль #Макароны #Лайфхак