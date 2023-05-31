Комары будут бояться и близко подлететь: ТОП-10 народных способов борьбы с насекомыми

Некоторые из способов помогут бороться с комарами на природе, а некоторые — в доме

С наступлением тепла вернулись назойливые комары, которые могут испортить не только посиделки на природе, но и замучить дома. Если у вас нет специальных средств для борьбы с насекомыми — не беда, поскольку существует множество народных методов избавления от них. "Телеграф" расскажет о десяти из них.

В отличие от специальных средств от комаров, которые могут защитить вам на длительное время, народные действуют на протяжении нескольких часов. Чтобы вновь не стать "мишенью" насекомых, нужно просто не забыть регулярно их обновлять. Так, для борьбы с надоедливыми насекомыми отлично подойдут:

Можжевельник

Его можно использовать на природе. Если вы решили устроить посиделки у костра, но опасаетесь, что комары испортят вам отдыха, бросьте в огонь пару веток можжевельника. Или же можно капнуть несколько капель можжевельного масла. Дым отпугнет мошек и комаров.

Эфирные масла

Это отличное средство против насекомых. Их можно использовать, чтобы отбить естественный запах тела, нанеся его на кожу, смешав 7–8 капель с 1 столовой ложкой растительного масла. В данном случае подойдут гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, тимьян.

Лимон и эвкалипт

Одним из самых эффективных средств от насекомых является сочетание лимона и эвкалипта. Нужно просто смешать 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона, а затем нанести это на открытые участки тела.

Ванилин

Ванилин также эффективно работает против комаров и мошек. Нужно нанести порошок на кожу в чистом виде или же смешать его с детким кремом.

Чеснок

Чеснок подойдет, если вы собираетесь, к примеру, ночевать в палатке. Для этого нужно взять 5–6 зубчиков чеснока, раздавить их, прокипятить в стакане воды 5–6 минут. Затем жидкость нужно перелить в пульверизатор и обработать палатку. Стоит учесть, что в данном случае запах будет резким.

Герань и лаванда

Не дать комарам покусать себя можно использовав масла герани и лаванды. Необходимо добавить по 30 капель на литр воды. Затем ее нужно встряхнуть и наносить на кожу каждый час.

Гвоздика

Гвоздика отлично помогает справиться с назойливыми насекомыми. Для этого нужно 5 г специи залить стаканом воды и прокипятить 15 минут. Затем раствор нужно смешать с одеколоном в пропорции 1 : 1 и наносить на открытые участки кожи.

Спиртовой раствор

Комары не любят запах спирта, потому это средство также хорошо подходит для борьбы с насекомыми. Нужно наполнить бутылочку спиртом на ¾, а затем добавить 50 капель эфирного масла (лаванда, эвкалипт, лемонграсс) и долить воду доверху.

Базилик и полынь

Если вы не желаете наносить на кожу какие-либо средства, держите при себе веточку базилика или полыни. Комары боятся этих запахов.

Мазь с чёрным перцем

В баночку нужно налить 6 капель масла черного перца, кошачьей мяты, цитронеллы, лаванды и нима, а затем смешать с любым увлажняющим кремом. Однако в данном случае не следует спешить наносить его сразу на все открытые участки тела. Чтобы проверить, нет ли раздражения или аллергии, средство наносят на небольшой участок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ученые выяснили, почему комары кусают людей, и кого они выбирают своей "целью" чаще.