Зачем натирать обувь банановой кожурой: эффект вас точно удивит

Даже очень изношенная пара обуви изменит свой вид благодаря этому лайфхаку

Дачники опытным путем выяснили, что банановую кожуру можно использовать для удобрения растений на огороде. Но на этом полезные свойства не заканчиваются. Кожура бананов может выступить альтернативой обувному крему.

Благодаря натуральным маслам и фруктовым кислотам, которые содержатся в кожуре, вернется блеск даже очень старой и изношенной обуви. Перед тем как отправить кожуру банана в мусорное ведро, вспомните о том, что ее можно использовать в качестве натурального средства для любимой пары туфель.

Если вы хотите проверить этот лайфхак и преобразить обувь, выполните простые действия. Используйте мягкую внутреннюю сторону банановой кожуры, чтобы протереть обувь. После того как протрете пару кожурой, возьмите мягкую фибровую или шерстяную тряпку и отполируйте обувь.

После этой несложной процедуры обувь будет снова сиять.

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