Вкус будет непревзойденным: удивитесь, как правильно варить макароны

Несложные правила — и ваши макароны будут просто потрясающими

Казалось бы, что приготовить любимые макароны может каждый, ведь особых умений и навыков здесь иметь не надо. Однако при приготовлении этого блюда также есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать.

Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно приготовить невероятно вкусные макароны. Благодаря простым лайфхакам вы приготовите настолько вкусное блюдо, что его сметут со стола за несколько минут.

Сколько воды надо на макароны

Чтобы приготовить вкусные макароны, которые не будут слипаться, каждые 100 граммов макарон нужно варить как минимум в 1 литре воды. В противном случае ваши макароны будут намного дольше вариться да еще и станут клейкими.

Когда надо солить воду на макароны

Некоторые не придают особого значения тому, когда солить Добавление соли во время приготовления макарон – это важный момент, от которого зависит вкус будущего блюда.Соль нужно добавлять тогда, когда вода на макароны начинает закипать.

Сколько надо добавлять соли в макароны

Часто бывает так, что макароны получаются либо недосоленными, либо пересоленными. Однако эту проблему можно легко решить, добавляя на 1 литр воды 10 граммов соли (1 чайная ложка).

В какую воду нужно класть макароны

Макароны нужно опускать в кипящую воду и обязательно необходимо перемешать. Далее их необходимо накрыть крышкой и подождать, пока вода закипит. После крышку снять, а огонь нужно уменьшить. Время от времени макароны необходимо помешивать, чтобы они не слиплись. Время приготовления макарон нужно смотреть на упаковке.

Как правильно промывать макароны

Когда макароны сварились, их нужно обязательно промыть. Обратите внимание, что после приготовления макарон весь бульон не нужно выливать. Перелейте в другую емкость 2-3 ложки бульйона — он еще понадобится.

Также перед промыванием макарон дуршлаг стоит нагреть, чтобы он не забрал все тепло из макарон. Промывая макароны, берите не слишком холодную воду, иначе макароны слипнутся.

Когда макароны промыты и уже находятся опять в каструлю, добавьте немного оставшегося бульйона. Это нужно для того, чтобы макароны не пересохли.

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