Обычная бутылка с водой может стать отличной ловушкой для мух: простой способ избавиться от назойливых насекомых

Эта ловушка творит чудеса

Лето — прекрасная, теплая пора, когда наконец то можно насладиться солнышком. Однако всю эту идиллию могут с легкостью испортить назойливые насекомые, типа мух или комаров. Отметим, что многие в борьбе с ними могут помочь натуральные запахи, а также можно сделать специальную ловушку.

Изготовить ловушку своими руками очень просто, пишет портал santeplus. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые вы наверняка найдете на своей кухне. Идея состоит в том, чтобы использовать пластиковую бутылку со сладкой и привлекательной жидкостью, которая будет привлекать мух как магнит.

Как сделать ловушку для мух из бутылки

Нарисуйте линию вокруг пластиковой бутылки с водой (1,5 литра) с помощью перманентного маркера чуть ниже конического горлышка.

Отрежьте верхнюю часть бутылки.

Снимите крышку, переверните бутылку вверх дном и вставьте ее в дно контейнера (как показано на рисунке). Он будет действовать как воронка для завершения ловушки для мух.

Затем снимите "воронку" с бутылки, чтобы можно было внутрь поместить приманку. Имейте в виду, что мухи очень любят разлагающиеся органические вещества, к примеру испорченное мясо. Однако это не лучшее решение для дома. Поэтому лучше выбрать что-то из этого: слегка перезревшие фрукты, смесь воды и сахара 50/50, вода, смешанная с медом, фруктовый сок, кленовый сироп, подойдет даже жидкость для мытья посуды с фруктовым вкусом.

Если вы предпочитаете подвесную ловушку, тогда сделайте два небольших отверстия на противоположных сторонах в верхней части бутылки. Затем проденьте в отверстия кусок проволоки или нити, завяжите концы, и ваша самодельная ловушка для мух готова.

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