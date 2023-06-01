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Обычная бутылка с водой может стать отличной ловушкой для мух: простой способ избавиться от назойливых насекомых

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Проверенный метод борьбы с комнатными мухами Новость обновлена 01 июня 2023, 08:35
Проверенный метод борьбы с комнатными мухами. Фото pexels.com

Эта ловушка творит чудеса

Лето — прекрасная, теплая пора, когда наконец то можно насладиться солнышком. Однако всю эту идиллию могут с легкостью испортить назойливые насекомые, типа мух или комаров. Отметим, что многие в борьбе с ними могут помочь натуральные запахи, а также можно сделать специальную ловушку.

Изготовить ловушку своими руками очень просто, пишет портал santeplus. Вам понадобятся простые ингредиенты, которые вы наверняка найдете на своей кухне. Идея состоит в том, чтобы использовать пластиковую бутылку со сладкой и привлекательной жидкостью, которая будет привлекать мух как магнит.

Как сделать ловушку для мух из бутылки

Нарисуйте линию вокруг пластиковой бутылки с водой (1,5 литра) с помощью перманентного маркера чуть ниже конического горлышка.

Как сделать ловушку для мух их бутылки

Отрежьте верхнюю часть бутылки.

Как сделать ловушку для мух их бутылки

Снимите крышку, переверните бутылку вверх дном и вставьте ее в дно контейнера (как показано на рисунке). Он будет действовать как воронка для завершения ловушки для мух.

Как сделать ловушку для мух их бутылки

Затем снимите "воронку" с бутылки, чтобы можно было внутрь поместить приманку. Имейте в виду, что мухи очень любят разлагающиеся органические вещества, к примеру испорченное мясо. Однако это не лучшее решение для дома. Поэтому лучше выбрать что-то из этого: слегка перезревшие фрукты, смесь воды и сахара 50/50, вода, смешанная с медом, фруктовый сок, кленовый сироп, подойдет даже жидкость для мытья посуды с фруктовым вкусом.

Как сделать ловушку для мух их бутылки

Если вы предпочитаете подвесную ловушку, тогда сделайте два небольших отверстия на противоположных сторонах в верхней части бутылки. Затем проденьте в отверстия кусок проволоки или нити, завяжите концы, и ваша самодельная ловушка для мух готова.

Как сделать ловушку для мух их бутылки

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#Ловушка #Вредители #Лайфхак #Мухи