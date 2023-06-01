Проблема с мухами, мошками и любыми "летними жуками" в доме решена: два действенных лайфхака

С помощью простых ловушек вы избавитесь от нежелательных крылатых на кухне или другой комнате

Лето вместе с теплом принесло нам проблемы с насекомыми в доме. Мухи и плодовые мушки могут "атаковать" вашу кухню и доставлять уйму проблем, не говоря о вреде для гигиены приготовления пищи. К счастью, действенные лайфхаки избавят вас от любых жуков в жилище.

В доме не будет мух и мошек, если расставить в комнате ловушки, которые легко сделать своими руками. Об этом рассказывает издание Express.

Лайфхак с яблочным уксусом

Доступное средство для ловли всевозможных жуков и мух на кухне. Уксусный запах привлекает мух, а если добавить в миску немного жидкости для мытья посуды, то вредители будут пойманы. Лучше всего разместить самодельную ловушку в центре комнаты, чтобы привлечь как можно больше насекомых.

Лайфхак с сахаром

Не менее эффективная приманка для мух — что-нибудь сладкое, например, мед, сироп или обычный сахар. Чтобы сделать ловушки, наполните небольшую стеклянную банку водой, добавьте одну чайную ложку сахара и поставьте емкость на кухне. Как только мухи попадут в банку, вылейте ее и повторите процесс.

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