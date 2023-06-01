Как очистить лобовое стекло от мошек: простые способы

Попрощайтесь с загрязнениями на стекле с помощью этих простых средств

Каждому автомобилисту хорошо знакома ситуация, когда после поездки по трассе, особенно в вечернее время, все лобовое стекло просто усеяно насекомыми. Отмыть стекло — непростая задача. Обычной водой и тряпкой следы насекомых убрать практически невозможно.

Если омыватель тоже не смывает насекомых со стекла, можно отмыть их с помощью самодельного раствора.

Рецепт раствора от насекомых на лобовом стекле

Вам понадобится кипяченая вода, кондиционер для белья, моющее средство и аммиак.

В 5 литрах кипяченой воды нужно растворить половину стакана моющего средства и столько же кондиционера для белья, а затем влить флакон раствора аммиака.

Это средство нужно нанести на лобовое стекло с помощью тряпки или мягкой губки, либо же залить его в бачок и нанести через форсунки. После того как раствор полностью покроет стекло включите дворники. Спустя пару минут с лобового стекла стечет вся грязь.

Некоторые водители советуют использовать обезжиривающий спрей на цитрусовой или щелочной основе, пишет lovetoknow. Его разводят с водой в пропорции 1:4 и наносят на загрязнения, трут мягкой щеткой и смывают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко избавиться от мошек в доме.