Обивка будет как новая: как вывести кофейное пятно с дивана

Хитрость, как почистить диван, если на него пролили кофе

Во всей квартире диван — самый часто используемый предмет мебели. Некоторые даже завтракают, обедают и ужинают, сидя на нем. По этой причине время от времени на диване появляются нежелательные пятна. Одни из самых распространенных — пятна кофе. К счастью, такой вид загрязнения можно очень быстро и просто удалить своими силами. Для этого можно использовать крышку с полотенцем, либо обойтись без них.

Прежде чем приступить к обработке кофейного пятна, желательно полностью пропылесосить диван. Таким образом удалится грязь из складок, которая может затруднить чистку.

Как только диван будет очищен от мусора, можно обработать кофейное пятно. Для его устранения нужна сода. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды в контейнере и хорошо перемешайте, пока не получите пасту. Нанесите эту смесь на пятно от кофе и хорошо потрите старой зубной щеткой.

Дайте продукту подействовать на пятно в течение пяти минут. По истечении этого времени промойте участок водой, чтобы удалить все следы пасты. Вы увидите, как пятно от кофе исчезло.

После этого нужно высушить диван. Это можно сделать с помощью фена.

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