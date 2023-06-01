Хватит мучиться от жары: 6 лайфхаков, как охладить свой дом без кондиционера

Шесть простых советов помогут вам легко охладить свой дом летом

Летнюю жару многие люди переносят достаточно тяжело, особенно если в доме нет кондиционера, который помог бы человеку остыть в душной комнате или после улицы. Однако в таких случаях спасаться от жары можно другими способами. "Телеграф" собрал полезные советы о том, как охлаждать свой дом или квартиру в летний период.

Для того чтобы убрать "парилку" из комнат и сделать в ней вновь комфортную температуру, не потребуется много времени, усилий и даже затрат. Существует масса способов сделать в считанные минуты.

Как охладить свой дом летом

Солнцезащитная пленка на окна. Этот способ может предотвратить проникание в дом или квартиру солнечных лучей. Пленка отражает их и в то же время практически не затемняет окно.

Этот способ может предотвратить проникание в дом или квартиру солнечных лучей. Пленка отражает их и в то же время практически не затемняет окно. Вытяжка. В сильную жару на кухне можно включить вытяжку. Это поможет убрать часть горячего воздуха из помещения.

В сильную жару на кухне можно включить вытяжку. Это поможет убрать часть горячего воздуха из помещения. Кубики льда и соль. В глубокую посуду следует положить кубики льда и немного посыпать их солью, а затем поставить тарелку перед работающим вентилятором.

В глубокую посуду следует положить кубики льда и немного посыпать их солью, а затем поставить тарелку перед работающим вентилятором. Мокрые полотенца . В сильную жару в комнатах можно развесить мокрые полотенца и простыни. И как только они высохнут, их нужно намочить снова.

. В сильную жару в комнатах можно развесить мокрые полотенца и простыни. И как только они высохнут, их нужно намочить снова. Увлажнение воздуха. Это можно делать с помощью специального увлажнителя или используя обычный спрей. Наберите в пульверизатор холодную воду и распыляйте ее каждые 40 минут.

Это можно делать с помощью специального увлажнителя или используя обычный спрей. Наберите в пульверизатор холодную воду и распыляйте ее каждые 40 минут. Открытые окна. Открытые окна в самую жару не дадут никакого результата, а даже наоборот, в доме станет еще жарче. Откройте все окна в доме с наступлением вечера, но до восхода солнца нужно успеть их закрыть. Тогда в доме будет сохраняться прохлада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить домашний лимонад, который отлично подойдет в летнюю жару.