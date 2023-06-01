Самодельная паста за ночь очистит духовку от любого жира: фантастический лайфхак

Магазинные средства для очистки легко заменят подручные продукты, которые точно есть на вашей кухне

Духовку рекомендуется мыть каждый раз после использования, однако не все это делают. Если на противнях остаются остатки пищи, которая пригорела, или жир, то уборка становится более затруднительной. Однако есть способ очистить духовой шкаф без особых хлопот.

С помощью двух подручных средств вы с легкостью очистите духовку от любых жирных загрязнений. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Для фантастического лайфхака вам нужны пищевая сода и столовый уксус. Эти дешевые ингредиенты дадут потрясающий результат. Скорее всего, каждый из продуктов найдется в вашем кухонном шкафу.

Как очистить духовку пищевой содой и уксусом? Смешайте два ингредиента с двумя-тремя столовыми ложками воды, чтобы получилась паста из пищевой соды. Выньте противни из духовки, распределите пасту по всей внутренней поверхности и оставьте на 12 часов, а лучше на ночь.

Затем с помощью влажной тряпки снимите слой засохшей пищевой соды. Наполните пульверизатор уксусом и сбрызните поверхность. Смесь начнет пенится – это нормальная реакция. Теперь протрите противни: духовка будет сиять от чистоты.

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