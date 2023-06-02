Эти три ингредиента испортят любой шашлык: что не нужно добавлять в маринад, чтобы не испортить блюдо

Без этих продуктов мясо будет только вкуснее!

Шашлык – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго.

В приготовлении вкусного шашлыка ключевую роль играет маринад, поэтому важно уметь правильно его готовить. Существует множество рецептов, однако есть три компонента, которые точно не следует добавлять в маринад. Вместе с Рixelinform расскажем о них.

Какие ингредиенты не следует добавлять в маринад

Многие кулинары соль добавляют в маринад неправильно и поэтому мясо получается сухим и невкусным. Дело в том, что ее не добавляют в сам маринад — соль будет уместна либо перед приготовлением шашлыка, либо за несколько минут до этого.

Многие хозяйки считают, что качественный шашлык без уксуса не приготовишь. За этим компонентом закрепилась репутация средства, способного сделать мясо нежным. Но это ошибка: приготовленное с помощью уксуса мясо не станет более мягким и вкусным.

От использования майонеза как компонента маринада нужно давно отказаться. Возможно, шашлык и будет вкусным, но точно не полезным. Майонез превратит это блюдо в настоящий источник канцерогенов.

В приготовлении вкусного, сочного и аппетитного шашлыка играет роль абсолютно все.. "Телеграф" рассказывал, в какой посуде лучше мариновать мясо, чтобы блюдо получилось нежным.