Вымойте плитку на полу этим средством: результат приятно удивит

Эти средства вымоют все — от пыли до стойкого жирного налета

На кафельный пол обычно попадает много грязи. И хотя вымыть его проще, чем вычистить ковер, для поддержания его чистоты также нужны эффективные средства.

Как пишет Merkur.de, в каждом доме есть натуральные средства, которые вернут плитке бывалый блеск.

При слабом или среднем загрязнении напольной плитки обычно достаточно теплой воды, смешанной с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Достаточно просто протереть полы теплой мыльной водой, чтобы избавиться от загрязнений, которые могли появиться на полу со времени предыдущей уборки.

Но если вам нужно вымыть сильные загрязнения на плитке, используйте кислоту. И уксус, и лимонная кислота прекрасно справляются с известковым налетом и жирными загрязнениями. Просто разбавьте уксус или кислоту с водой и вымойте пол с помощью тряпки или губки.

Очень эффективным является также сочетание уксуса/лимонной кислоты и пищевой соды. Сода с легкостью удаляет самые стойкие жировые отложения. В сочетании с кислотой вы получите универсальное средство от известкового налета и жировых отложений на плитке.

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