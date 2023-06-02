Выбирайте правильную вазу: как сохранить срезанные пионы особенно долго

При неправильном уходе пионы совсем недолго стоят в вазе

Пионы — роскошные цветы с невероятным ароматом. Эти цветы прекрасно смотрятся в саду, но и не меньше радуют глаз в срезанном виде в вазе. И конечно же хочется любоваться их красотой как можно дольше.

С помощью нескольких советов можно увеличить срок жизни пионов в вазе.

Если вы хотите, чтобы пионы в вазе цвели долго, следуйте этим правилам.

Правильно обрезайте цветы. Чтобы пионы были хорошо обеспечены водой вплоть до цветков, нужно срезать около 3-5 сантиметров стеблей под углом.

Удалите нижние листья, чтобы ни один из них не был в воде. Стебли должны быть погружены в воду на три четверти.

Выберете правильную вазу. Для пионов идеальна ваза из глины или фарфора, так как стебли этих цветов чувствительны к свету и быстрее увядают под его воздействием. Если есть только прозрачная ваза, затемните ее с помощью бумаги или ткани.

Следите за тем, чтобы ваза была достаточно свободной для стеблей. И конечно же она должна быть чистая.

Правильное месторасположение. Как бы красиво ни играл солнечный свет вокруг раскрывшихся пионов – и солнце, и сквозняки сокращают их жизнь. Но в то же время помещение, в котором будут стоять цветы, должно быть достаточно светлым.

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