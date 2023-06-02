Как открыть "упрямую" стеклянную банку, не прилагая усилий: волшебные трюки

И все банки будут открытыми

Это не всегда вопрос "физической силы". И мужчины, и женщины могут столкнуться с непокорной стеклянной банкой, крышка которой как будто приклеилась. Наверняка каждый из нас не раз сталкивался с такой "упрямой" консервацией.

К счастью, есть несколько приемов, которые могут побороть закрытые крышки, пишет santeplus. Эти простые манипуляции помогут открыть даже те баночки, которые казалось, что открыть невозможно.

Как открыть банку без усилий

Салфеткой или кухонным полотенцем

Надавливая на крышку, вы рискуете поранить руку. Чтобы избежать этой неприятной боли, возьмите кухонное полотенце, слегка влажное полотенце или довольно мягкую тряпку для мытья посуды, чтобы попытаться ослабить крышку. Иногда этого достаточно, но не всегда.

Просто нажмите на крышку

Наклоните стеклянную банку набок и плотно постучите по крышке ладонью. Затем наклоните ее на другую сторону и снова постучите по крышке. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока крышка не будет снята.

Резинкой

Этот трюк довольно странный, но часто окупается. Если банка довольно скользкая и плохо держится, оберните ее крышку несколько раз большой прочной резинкой, чтобы она крепко держалась. Это может облегчить вам отвинчивание.

Горячей водой

Налейте горячую воду в достаточно большую емкость, где вы замочите банку на несколько минут. Тепло может помочь вам разблокировать крышку, расширив ее.

Проколите крышку

Просто проколите крышку острым ножом или отверткой, чтобы ослабить давление.

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