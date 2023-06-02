Никогда не стирайте постельное с одним средством: из-за этого простыни желтеют

Стирать постельное нужно чаще, а для отбеливания подойдут подручные продукты

Белое постельное белье – классика, но нуждается в правильном уходе. Чтобы простыни, наволочки и пододеяльники оставались белыми, нельзя стирать их с отбеливателем. Это средство не избавит вас от пятен, а лишь вызовет пожелтение ткани.

Для стирки постельного белья лучше использовать подручные средства, которые отбелят изделия. О действенном лайфхаке пишет издание Express.

Во-первых, не стоит использовать для стирки постельных принадлежностей хлорный отбеливатель. Вместо желаемого осветления вы рискуете испортить вещи, так как хлор может вызывать появление желтых пятен.

Вместо отбеливателя лучше использовать подручные средства. Пищевая сода и уксус чудесно справятся с загрязнениями, смоют масло, пот и не только, а заодно отбелят постельный комплект. Благодаря доступным продуктам простыни будут свежими и белыми.

Как стирать постельное белье, чтобы оно снова стало белым? Добавьте полстакана пищевой соды в стиральный порошок перед загрузкой. Пищевая сода усиливает моющее средство, а также помогает устранять любые запахи. Уксус обладает отбеливающими свойствами и действует как смягчитель ткани. Попробуйте добавить полстакана жидкости в начале цикла стирки. Кроме того, всегда можете замочить простыни и наволочки в уксусе и теплой воде перед тем, как поместить их в стиральную машину.

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