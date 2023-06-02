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Как выбрать самую вкусную клубнику: уловки опытных покупателей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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На что следует обратить внимание
На что следует обратить внимание. Фото Freepik

Важные признаки качественной ягоды

Сезон клубники в разгаре. Если вы уже приобретаете ее и готовите десерты, такие как клубника в шоколаде, неплохо будет ознакомиться с правилами, которые следует учитывать при выборе ягод на рынках или в супермаркетах.

Рассказываем о них подробнее вместе с "РБК-Украина". Следующие пять критериев помогут вам выбрать вкусную клубнику "без химии" и нитратов.

Цвет ягод

Спелая и вкусная клубника должна иметь ярко-красную окраску. Именно такие ягоды содержат больше витаминов. Следует избегать ягод, обладающих неестественным восковым блеском — обычно это свидетельствует о том, что клубника выращена на искусственных удобрениях.

Аромат

Натуральные ягоды обладают стойким и приятным запахом. А если клубника не пахнет или имеет очень слабый аромат — скорее всего, она еще не созрела или была выращена на химии.

Состояние плодоножки

Если чашелисточок сверху ягоды зеленый и свеженький, это значит, что и клубника тоже только что из грядки. Но если на ней есть белая полоска, это говорит о том, что клубнику обрабатывали пестицидами.

Есть еще один важный нюанс – расстояние между ягодой и листочками. Если она есть – клубника сладкая, а если листочки плотно прилегают к ягоде – она будет кислой.

Семена на ягодах

Обратите внимание на зернышки: если они выпуклые, скорее всего, клубника еще не совсем созрела. А вот если несколько углублены, это свидетельствует о том, что ягоды уже спелые.

Текстура клубники

Предпочитайте упругие, не подавленные ягоды. Они не должны быть жесткими.

Для проверки плодов на содержание нитратов есть специальные тест-полоски. Также мы рассказывали, как правильно варить жемчужную крупу.

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