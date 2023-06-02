Чем протирать окна, чтобы всегда эффектно блестели: самый лучший копеечный способ

Вымойте окна и полы этими растворами из бюджетных ингредиентов

Сверкающие и идеально чистые окна, а также полы, являются прекрасными дополнениями к любому интерьеру. Они создают атмосферу уюта и комфорта. Однако многие хозяйки сталкиваются с вопросом: как правильно мыть окна, чтобы они сверкали?

Чтобы достичь длительной чистоты окон и полов, рекомендуется использовать представленные ниже растворы. Весь процесс уборки занимает менее часа, пишет cpykami.

Как помыть окна

Чтобы очистить окна, наполните миску 6 литрами воды и добавьте половину столовой ложки любого моющего средства для посуды и одну столовую ложку 70% уксусной эссенции. Затем вымойте обе стороны окон с помощью тряпки, смоченной в этом растворе, и протрите их сухой чистой тряпкой. Тот же самый раствор можно использовать для мытья зеркал.

Как помыть пол

Добавьте половину крышечки любого моющего средства для пола и весь флакон глицерина в объеме 25 грамм в 6-7 литрах воды. Тщательно перемешайте и используйте этот раствор для мытья пола по обычной схеме.

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