Чем протирать окна, чтобы всегда эффектно блестели: самый лучший копеечный способ
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Вымойте окна и полы этими растворами из бюджетных ингредиентов
Сверкающие и идеально чистые окна, а также полы, являются прекрасными дополнениями к любому интерьеру. Они создают атмосферу уюта и комфорта. Однако многие хозяйки сталкиваются с вопросом: как правильно мыть окна, чтобы они сверкали?
Чтобы достичь длительной чистоты окон и полов, рекомендуется использовать представленные ниже растворы. Весь процесс уборки занимает менее часа, пишет cpykami.
Как помыть окна
Чтобы очистить окна, наполните миску 6 литрами воды и добавьте половину столовой ложки любого моющего средства для посуды и одну столовую ложку 70% уксусной эссенции. Затем вымойте обе стороны окон с помощью тряпки, смоченной в этом растворе, и протрите их сухой чистой тряпкой. Тот же самый раствор можно использовать для мытья зеркал.
Как помыть пол
Добавьте половину крышечки любого моющего средства для пола и весь флакон глицерина в объеме 25 грамм в 6-7 литрах воды. Тщательно перемешайте и используйте этот раствор для мытья пола по обычной схеме.
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