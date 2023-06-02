Отдых на природе спасен: народные средства для защиты от комаров

Эти простые средства точно уберегут вас от укусов комаров и не испортят отдых

С наступлением лета у всех возникает одна и та же проблема — как спастись от комаров. Эти летающие кровопийцы прокусывают даже одежду, хотя ученые уже работают над специальной защитной тканью. А пока ее не выпустили в массовую продажу, приходится спасаться народными методами.

На портале Doc.ua дали несколько советов, как и чем можно спастись от комаров. Эти средства можно как наносить на кожу, так и создавать "защитную зону" вокруг себя.

Эфирные масла

Комары летят на запах тела человека. Чтобы его перебить, используйте эфирные масла: эвкалипт, гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, тимьян. Применять их можно по-разному. К примеру, можно сделать арома-лампу, добавив в свечу 5-7 капель эфирного масла и горячую воду.

Также можно сделать ароматическую свечу, которая будет окуривать помещение запахами эфирных масел. Для этого нужно на уже готовую свечу накапать несколько капель эфирного масла и поджечь.

Кроме того, смесью эфирного масла и воды можно пропитать салфетку или полотенце. Положите ее у кровати перед сном, и комары к вам не подлетят.

Лимон с гвоздикой

Еще одним эффективным средством от комаров летом является лимон с гвоздикой. Насекомых раздражает аромат цитрусовых, а гвоздика лишь усиливает аромат. Кроме того, насыщенный аромат пряности дезориентирует комаров в пространстве, из-за чего они не могут учуять кровь. Возьмите половинку лимона и вставьте в нее 5-8 штук сухой гвоздики.

Ваниль

Мало кто знает, но насекомым не нравится приятный для людей запах ванили. Разведите чайную ложку ванили в стакане воды и протрите раствором открытые участки кожи, опрыскайте одежду или помещение.

Базилик

Это растение не только придает блюду приятный вкус и аромат, но и отпугивает комаров и мух. Если он растет у вас дома, то считайте, что вы уже защищены. А если нет, то приготовьте из свежих листьев спрей- репеллент. Для этого замочите листья базилика в кипятке на несколько часов, а потом смешайте со спиртом.

Также можно смешать листья базилика с цветами черемухи, и разложить по комнате. Кроме того, можно насыпать этот раствор на бумагу, заранее смоченную клеем, и у вас получится лента от насекомых.

Лаванда

Это растение обладает тем же эффектом, что и базилик. Разместите цветки лаванды в местах предположительного появления насекомых и забудьте о надоедливых комарах, бабочках или моли.

Мята

Мята эффективна не только против комаров, но и против блох, мух, мышей и муравьев. Разложите сушеную мяту на подоконнике или сделайте спрей, смешав с кипятком.

Хвоя

Еловые или сосновые шишки также помогут против комаров. Бросьте их в костер, чтобы насекомые забыли к вам дорогу. Заменить их можно подсушенной хвоей можжевельника. Запах кедрового масла отпугивает комаров, мух и даже тараканов, что делает его отличным решением, как на природе, так и в квартире.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему комары кусают людей. Учные выяснили на какой именно запах реагируют насекомые и почему одних людей они кусают чаще, чем других.