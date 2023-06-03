Помогут копеечные средства: как убрать царапины с индукционной плиты
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Лайфхаки, которые спасут вам кухонные приборы
Индукционные плиты прочно вошли в жизнь украинцев. Они выглядят современно, лучше вписываются в интерьер и более функциональны. Да и чистить такой кухонный прибор попроще – стоит только протереть ее влажной тканью.
Но есть один большой минус – такую плиту очень легко поцарапать. Совсем немного невнимательности – и на поверхности появляются неэстетические царапины. Вместе с Ukr.Media расскажем, как их удалить.
Как удалить царапині с индукционной плиты
Чтобы избавиться от царапин, воспользуйтесь содой. Сделайте пасту из воды и пищевой соды в соотношении 2:1. Достаточно тщательно натереть раствором поверхность плиты и с помощью мягкой ткани отполировать места, где появились царапины. Наконец сотрите остатки пасты влажной тканью и мелких царапин больше не будет видно.
Есть еще один способ исправления проблемы. Натрите зубной пастой Внимание – отбеливающие средства не подойдут!
Еще один способ предполагает поход в ванную. Вам нужна только зубная паста, отбеливающая зубная паста или гель не подойдут.
Нанесите губкой мягкую пасту на поверхность и оставьте на плите на 5 минут. Наконец сотрите остатки пасты влажной тканью и вы забудете о царапинах.
Кстати, один копеечный способ удалит жир не только с плиты, но и с духовки. Попробуйте — и вы не пожалеете!