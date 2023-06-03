Овощи для оливье сварятся быстрее: опровергаем распространенный миф

Этой хитростью пользуются повара

Многие салаты, которые считаются сытными и праздничными, такие как традиционное оливье, нуждаются в отваривании различных видов овощей. Есть вариант, как упростить и ускорить эти процессы.

Хитрость кажется очевидной, но многие ею не пользуются. Распространенный миф — варка всех овощей вместе является ошибкой или нарушением технологии приготовления. Об этом рассказывает Pixelinform.

Особенно полезен этот способ во время приготовления праздничного меню, когда нужно варить много овощей. Дело в том, что многие кулинары считают, что овощи нужно варить в отдельных кастрюлях. Вроде бы вкус испортится, если держать их вместе. Но таковая подготовка ингредиентов может занимать целый день, оставляя после себя горы посуды. Тем более что это совсем не обязательно.

Рекомендуем посмотреть на пример поваров в ресторанах, где каждая минута на счету. Они не верят в миф о том, что овощи нужно варить по отдельности. Для картофеля, моркови и свеклы можно использовать одну кастрюлю – если варить их, не снимая шкурки. Да и аромат сохранится, и вкусы не перемешаются.

Есть еще и альтернативный способ – завернуть овощи в фольгу и отправить в духовку. Так можно сэкономить массу времени. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца, чтобы желток остался целым.