В чем замочить пожелтевшие с застарелыми пятнами вещи, чтобы вернуть им белизну: "бабушкин" метод

Порой обычной стирки недостаточно, чтобы избавить вещи от жирных пятен

Если, к примеру, на полотенце появились пятна, то возникает вопрос о том, как их удалить. Ответ на этот вопрос зависит от характера пятен и их давности. В большинстве случаев можно обойтись без современных отбеливателей, используя доступные и недорогие средства, которые есть под рукой у каждой хозяйки.

Для восстановления идеальной белизны, которую некогда имели вещи, следует погрузить их в раствор, популярный ещё в 70-х годах. Превосходные результаты и эффективность этого "бабушкиного" метода проверены временем и превышают все ожидания, пишет cpykami.

Как убрать застарелые пятна на вещах

Наполните та горячей водой тазик (80-90 градусов) и прибавьте 50-80 грамм канцелярского клея (такого как жидкое натриевое стекло), в зависимости от степени загрязнения. Погрузите одежду в этот раствор и оставьте ее в воде до полного остывания. Если после этого времени вещи не отбелились полностью, повторите процедуру еще один раз. Затем вымойте их в стиральной машине или прополоскайте вручную.

Ранее "Телеграф" писал, как отбелить тюль с помощью обычной зеленки. Также мы рассказывали, как отбелить постельное белье с помощью нашатырного спирта.