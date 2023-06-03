Ручки плиты будут сверкать за 5 минут, если нанести на них этот домашний копеечный раствор

Забудьте о соде и уксусе

Если загрязнения не слишком сложные, то поверхность, дверца плиты и конфорки могут быть легко очищены гелем для мытья посуды или обычной водой. Однако ситуация иная, если липким налетом от жира покрыты ручки плиты.

Если он накопился в течение длительного времени, то придется вложить немало усилий, чтобы избавиться от налета. Не каждая "химия" из магазина подходит для такого случая, ведь даже дорогие средства могут повредить покрытие бытовой техники или оставить следы в виде разводов и темных пятен. По этой причине хитрые домохозяйки сами готовят специальную смесь, которая никогда их не разочаровывает, пишет pixelinform.

Как отмыть ручки плиты от жирного налета

Для приготовления смеси необходимо смешать по две чайные ложки спирта, нашатыря и глицерина. Лучше использовать смесь с помощью силиконовой кисточки для масла, чтобы она равномерно распределилась и проникла в труднодоступные стыки. Через пять минут остатки раствора можно просто удалить влажной тряпкой. После этой простой процедуры ручки станут такими же чистыми, как при покупке!

Отметим, что газовая плита при регулярном использовании со временем покрывается различными загрязнениями. Ранее "Телеграф" писал, как отчистить плиту всего за 10 минут.