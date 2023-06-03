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Недорого и эффективно: средство из двух компонентов отмоет всю ванну

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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В санузле будет чистота
В санузле будет чистота. Фото pexels.com

Всего одно самодельное средство заменит сразу несколько средств для очистки

Для наведения и поддержания порядка в санузле в арсенале хозяев есть множество средств. Это порошки и гели для мытья сантехники, спреи для мытья зеркал. На их приобретение тратится достаточно много денег.

Сэкономить на всех этих средствах можно, если самостоятельно приготовить универсальное средство для уборки в санузле. На это дело уйдет не больше минуты времени.

Компоненты для универсального моющего средства недорогие, а у многих даже есть в наличии дома. Это жидкое хозяйственное мыло и самая простая зубная паста. Нужно просто смешать два этих средства в пропорции 1:1. Можно добавить немного теплой воды, если консистенция окажется сильно густой.

Благодаря этому моющему средству в ванной и туалете будет чистота, а в качестве бонуса комната будет ароматизирована — в ней будет стоять запах мяты. Этим моющим средством можно очищать абсолютно всю сантехнику и плитку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство гарантированное выведет неприятный запах с кухонных полотенец.

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#Уборка #Ванна #Туалет #Лайфхак