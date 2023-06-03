Как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера: полезные советы водителям

Поездку можно сделать комфортной даже без кондиционера

С наступлением лета в Украину вернулась жара, из-за которой автомобилисты вновь столкнулись с тем, что салоны их транспортных средств превращаются в душную парилку.

Хоть в таких ситуациях наличие кондиционера будет самым надежным способом решить проблему, однако далеко не у всех он есть. Впрочем, как говорится в материале НВ, даже без этого устройства можно сделать поездку более комфортной.

Прохладный салон

В автомобиле перед выездом стоит открыть окна, чтобы избавиться от накопленного внутри тепла. Если это возможно, то парковать его стоит в тени, чтобы не давать ему разогреваться, кроме того, можно использовать солнцезащитные экраны.

Вентиляция

Откройте окна, включите вентиляцию или воздушную корректировку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в салоне. Даже если на улице жара, свежий воздух все равно позволит скинуть пару градусов в салоне.

Не забывайте о воде

Перед поездкой стоит взять с собой достаточное количество воды, чтобы не допустить обезвоживания организма или теплового удара. Чтобы вода не так быстро охлаждалась, бутылку можно замотать в полотенце.

Одежда

Одежда из легких и пропускающих воздух материалов позволит уменьшить влияние жары на организм и не допустить перегревания.

Теплопоглощающие материалы

Сиденья в салоне можно накрыть полотенцами или покрывалами с теплопоглощающих материалов. Это позволит телу не контактировать с разогретыми на солнце поверхностями и снизить температуру внутри.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро охлаждать напитки в холодильнике всего за 15 минут